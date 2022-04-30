新北五股貨櫃車撞斷限高桿 警方開罰至少900元

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新北市五股區30日中午發生一起貨櫃車疑未注意限高而撞斷限高桿事故，導致成泰路一度雙向無法通行，警方獲報派員到場進行交通疏導，並由消防人員協助排除障礙物。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年4月30日

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（中央社記者沈佩瑤新北30日電）新北市五股區今天中午12時許發生貨櫃車撞斷限高桿事故，導致成泰路一度雙向無法通行。警方表示，無人受傷，駕駛酒測值0，將依法對他開罰，另由市府養工處向駕駛提出求償。

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新北市政府警察局蘆洲分局中午12時許獲報，五股區成泰路與登林路口有貨櫃車將限高桿撞斷，導致成泰路雙向無法通行，警方獲報到場進行交通疏導，並由消防人員協助排除障礙物。

警方初步調查，47歲黃姓男子駕駛貨櫃車正要送貨去泰山區，疑未注意限高而撞斷限高桿；針對黃男違規行為，警方將依道路交通管理處罰條例開罰，處新台幣900至1800元，另由新北市政府養護工程處向駕駛提出求償。（編輯：李錫璋）1110430