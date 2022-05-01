北市南港停車場繳費機遭竊現金 警速逮通緝犯送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市南港車站地下停車場繳費機近日接連遭人撬開並竊取現金，警方獲報後循線追查，逮捕涉案的無業通緝犯47歲曹男涉有重嫌，他供稱是因缺錢花用才心生歹念行竊，依法送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北1日電）北市南港車站地下停車場繳費機近日接連遭人撬開並竊取現金，警方獲報後循線追查，並逮捕涉案的無業通緝犯47歲曹男涉有重嫌，他供稱是因缺錢花用才心生歹念行竊，依法送辦。

台北市警察局南港分局同德派出所長陳易典今天對外表示，日前接獲南港車站地下停車場管理員報案，稱有繳費機先後遭不明人士撬開並竊取現金，立即組成專案小組積極查緝。

經員警調閱監視器比對、分析，抽絲剝繭後掌握兩案都是涉竊盜及妨害電腦使用遭通緝的無業47歲曹男所犯，他首次得手約新台幣8000元，第二次則竊得約2萬元左右。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方經數日偵蒐，見時機成熟至曹男住處執行搜索時，他自知難逃法網便主動交付犯案用小瑞士折疊刀1把（撬開繳費機用）、毒品海洛因注射針筒3支、毒品海洛因殘渣袋4只及毒品安非他命吸食器1組等證物。

曹男供稱，自己是因缺錢花用才心生歹念，多次下手行竊，並對上述犯行坦承不諱，全案依涉竊盜、毒品危害防制條例、竊盜及妨害電腦使用案通緝等罪嫌移送士林地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1110501