詐欺集團以美輪明宏照片招財 警逮10嫌送辦

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以25歲錢姓男子為首的「財源廣進」詐欺洗錢集團，涉嫌藉臉書廣告租用人頭金融帳戶詐欺洗錢，並將犯案用手機桌面設成日本藝人美輪明宏照片盼招財，台北市警方執行3波查緝，共逮10嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月3日

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）25歲錢姓男子為首的「財源廣進」詐欺洗錢集團，涉嫌藉臉書廣告租用人頭金融帳戶詐欺洗錢，且手機桌面還設成日本藝人美輪明宏照片盼招財，北市警方執行3波查緝逮10嫌送辦。

台北市警察局刑事警察大隊偵四隊長陳人嘉今天表示，去年底接獲線報指桃園地區有名為「財源廣進」網路群組，透過臉書投放廣告向不特定人士收取、租用人頭金融帳戶，並以每月新台幣3萬元或抽成經手轉帳金額1%為出借（租）帳戶酬勞。

警方研判，極可能是詐欺集團洗錢手法，便報桃園地檢署檢察官指揮，與市警局大同、北投分局共組專案小組積極偵辦。

經專案小組追查蒐證，發現「財源廣進」詐欺洗錢集團是以有詐欺前科的25歲錢男為首，他專門收取假投資電信詐欺機房所接收或轉移的詐款，並吸收19歲彭男為旗下幹部，由其負責在臉書投放廣告收購、租用人頭帳戶，作為詐欺洗錢用途。

嚐到甜頭的彭男為擴大規模，後來又招募8名同學、友人加入擔任收簿手或車手，利用人頭帳戶將詐欺犯罪所得層層轉帳、洗錢，再由錢男分配不法所得，初估集團經手詐騙款項約新台幣4000多萬元。

專案小組蒐證完備後，見時機成熟，陸續於今年1、2、4月執行查緝，於新北市、桃園市等地將錢男和彭男等10嫌查緝到案，查扣人頭帳戶提款卡、存摺及犯案用手機、點鈔機、犯罪所得現金11萬餘元、奧迪汽車等贓證物。

警方發現，詐欺洗錢集團為求開運招財，還將犯案用手機桌面設成網傳能帶來好運的日本藝人美輪明宏照片，希望能「財源廣進」。

全案詢後將10嫌依涉詐欺和洗錢罪嫌移送桃園地檢署偵辦，錢男和彭男遭裁定羈押，警方持續向上追查幕後電信詐欺機房。

除此之外，市刑大日前溯源偵辦毒品案件時，發現43歲林女涉嫌販賣毒品且因涉毒品案遭通緝，她為逃避警方追緝，頻繁更換藏匿處所且足不出戶，行事隱密。

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市刑大經組專案小組進行長期跟監、蒐證，終於查知林女躲藏於新北市板橋區1間公寓內，見時機成熟於4月下旬前往緝捕，將林女查緝到案。

警方發現，林女為避免警方查緝，事前竟將毒品藏在書本外型的隱密保險盒內，自以為神不知鬼不覺，但仍難逃警方法眼，入屋搜索當場識破，查獲海洛因、安非他命及分裝袋等證物，全案依違反毒品危害防制條例移請新北地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110503