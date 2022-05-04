北檢外鬥毆砍人 警逮2主嫌追共犯

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）台北地檢署昨天接連發生鬥毆砍人事件，53歲許男因案出庭卻遭51歲吳女攔路討債起衝突，警逮9嫌送辦，但晚間女方友人林男訊後步出北檢卻遭男方友人持刀追砍，警全力追緝中。

台北市警察局中正第一分局昨天中午12時40分獲報，指北檢外有人打架，立即派員到場處理，經查發現曾交往的許男和吳女先前因共同投資而有糾紛，造成吳女損失新台幣800萬元。

案發時，許男因他案至北檢開庭，吳女便率5名友人前來討債，雙方一言不合便在北檢外開打，警方獲報到場將涉案9嫌帶回偵辦，詢後於昨晚8時許依涉聚眾鬥毆罪送北檢偵辦。

不料，中正一分局昨晚10時許又獲報，指北檢前有人群追逐、鬥毆和持刀砍人狀況，火速派員趕往現場，發現犯嫌駕車加速逃逸，現場留有倒臥在地的被害林男，隨即協助送醫治療。

經組成專案小組並報請北檢指揮偵辦，林男竟是前案的吳女友人，之前遭送辦、訊後獲請回，林男昨晚步出北檢後，隨即遭到許男友人持刀追砍。

專案小組經徹夜埋伏、追查，迅速於6小時內查獲2名主嫌，並鎖定其餘涉案7名共犯，依法究辦。（編輯：李亨山）1110504