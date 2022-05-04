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新北男子遲到沒買到快篩試劑嗆藥局 警逮人送辦

2022/5/4 09:29
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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市蘆洲區有男子到藥局領取實名制快篩試劑號碼牌後離去，卻未在指定時返回購買，等回到藥局要買時已無存貨，憤而怒嗆藥師，警方獲報迅速逮人並依強制、恐嚇等罪嫌送辦。

新北市政府警察局蘆洲分局發布新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，中央流行疫情指揮中心實施快篩試劑實名制政策，警方除針對各藥局加強巡簽以保障民眾安全外，也與各藥局建立溝通管道方便隨時掌握狀況。

警方接獲通報，指稱40歲林姓男子想購買快篩試劑，先行於昨天中午12時許前往某藥局領取號碼牌後離開，藥局開賣時一直聯絡不到林男，等到林男下午5時許返回藥局購買時，快篩藥劑存貨早已販售完畢。

警方表示，林男曾當場向藥師叫囂，並在現場拍打桌椅後將號碼牌帶走離去，造成藥師有遭恐嚇感受，警方獲報後調閱監視畫面並掌握林男行蹤，迅速在約1個半小時就將林男逮捕到案。

警方指出，經清點，林男雖並未造成藥局財損及人員受傷狀況，但為遏止騷擾藥局歪風，警詢後，依強制、恐嚇等罪嫌將林男移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，疫情雖升溫，但警方維護治安決心絕不容挑戰，也希望國人能彼此配合體諒。（編輯：戴光育）1110504

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