偽造中獎彩券騙民眾投資 新北警逮26嫌送辦

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以吳姓男子為首的詐騙集團涉偽造中獎彩券，營造精準分析假象誘騙民眾投資，不法所得至少上千萬。新北警方經跟監蒐證，日前展開收網行動，查扣新台幣、電腦等贓證物。（翻攝照片）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月4日

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（中央社記者沈佩瑤新北4日電）以吳姓男子為首的詐騙集團涉偽造中獎彩券，營造精準分析假象誘騙民眾投資，不法所得至少上千萬。新北警方經跟監蒐證，日前展開收網行動，一舉逮獲吳男等26名犯嫌送辦。

新北市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，日前獲報，不肖人士利用社群媒體刊登有高賠率、高中獎金額的台灣運彩彩券照片，營造精準分析假象，搭配「取代勞碌一生的困擾」等語，吸引被害人上鉤，進而匯款數千至數萬元賽事分析費，事後卻未中獎。

警方報請台灣新北地方檢察署指揮偵辦，跟監蒐證達3個月，日前展開收網行動，攻堅破門查獲詐欺機房，拘提吳姓主嫌及成員共25人到案，查扣新台幣408萬餘元、手機、平板等54台、教戰守則、台灣運彩退款收據、電腦、監視器等贓證物。

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警方初步調查，23歲吳姓男子去年底成立合法娛樂公司，以合法掩護非法方式招募集團成員，並將詐欺機房設於三重區的公司，初步清查上百人受騙，每月獲利近千萬元，全案依刑法詐欺、偽造文書等罪嫌，移送新北檢偵辦。

新北市刑大呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資方式，必定伴隨高風險，投資應避免有以小搏大的投機心態；小心求證為防詐的不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。（編輯：李亨山）1110504