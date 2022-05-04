復興航空停業案 投資人團訟二審判獲賠499萬

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（中央社記者劉世怡台北4日電）前復興航空董事長林明昇涉105年間明知將停航解散，竟發布否認媒體停業報導的新聞，公告不實重大訊息，誤導投資人。126名投資人團訟求償，二審今判獲賠499萬多元，可上訴。

二審台灣高等法院新聞資料指出，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心提告主張，復興航空原為上市公司，為停止營業，由董事長林明昇於民國105年11月17日與葉姓律師簽訂2份金錢信託契約，信託財產合計新台幣12億元，於當天移轉完畢後，再於105年11月21日下午1時許發布虛偽重大訊息，否認媒體關於復興航空將停業的報導。

投保中心主張，復興航空於105年11月22日召開臨時董事會通過解散公司等議案，並追認此信託契約，導致復興航空股票及無擔保轉換公司債價格一路下跌，投資人因此受有損害。時任復興航空董事長林明昇、總經理劉東明以及2名破產管理人應與復興航空負連帶賠償責任。

一審判林明昇等4人須連帶給付投保中心499萬2149元；案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審今天審酌，復興航空於107年6月29日經法院裁定破產，投保中心就本件請求權發生於破產宣告前，屬破產債權，非依破產程序，不得對復興航空行使債權。投保中心對復興航空請求本件損害賠償，欠缺權利保護要件。

二審指出，復興航空於簽立信託契約當天就把12億元信託資產移轉至信託財產專戶，作為處理消費者退票退款及員工資遣、支付薪資之用，明顯為因應停止營業的處理措施，此攸關公司存續的重大資訊，屬依法應公告的財務業務文件，復興航空應揭露而未揭露此信託契約，嚴重損害投資人權益。

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二審表示，林明昇明知復興航空即將停航解散，竟於 105年11月21日發布否認媒體停業報導之虛偽重大訊息，並經劉東明簽核，而復興航空是否繼續營業，是對投資人投資判斷有重要參考價值的資訊，復興航空公告不實內容的重大訊息，誤導投資大眾。

二審判決，投保中心與2名破產管理人之間有損害賠償債權存在，林明昇及劉東明應給付499萬2149元，林、劉若已給付履行，則2名破產管理人免給付義務。全案可上訴。（編輯：李亨山）1110504