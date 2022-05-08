男貢寮潛水失聯龜山島待一夜 游回本島被漁船救起

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（中央社記者王朝鈺宜蘭8日電）沈姓男子昨天和友人前往貢寮潛水失聯上午平安獲救。沈男說，他在龜山島待了一夜，由於不知島上有安檢所，上午見海流較為和緩，試著游回台灣本島，途中被漁船救起載回烏石港。

42歲沈男昨天上午8時許和游姓男子相約前往新北市貢寮區馬崗萊萊景觀台、約台2線109.5公里附近海域潛水，雙方約定中午12時上岸，游男上岸後未見沈男身影，自行搜尋到下午4時許仍未找到沈男，於是通報岸巡和消防請求協助搜救。

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沈男當時穿灰褐色迷彩潛水衣、深藍色長蛙鞋，身上綁著鉛塊並戴上黑色蛙鏡，消防和海巡昨天下午5時許獲報後立即派遣人員和船艇搜救，並申請直升機投入搜索，直到晚間9時仍未發現沈男，上午再度動員人力搜救，上午10時許，有漁船在宜蘭縣龜山島海域救起沈男，所幸沈男意識清楚並無大礙，沒有送醫。

沈男向搜救人員表示，他昨天在龜山島龜首附近上岸，在島上待了一夜，因不知龜尾附近海巡署設有安檢所，心想上午海流較為和緩，試著游回台灣本島，途中被漁船發現獲救載回烏石港。（編輯：李亨山）1110508