台南男子涉假投資真吸金上億 警初估逾55人受害

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台南市警察局第四分局近日陸續接獲民眾報案，指稱劉姓男子涉嫌以代操投資股票吸金後失聯，7日晚間曾有大批民眾前往派出所報案。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月9日

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市劉姓男子涉以代操作投資股票方式吸金，近日有民眾想拿回本金時發現劉男失聯，向警方報案，警方初估受害人超過55人，投資金額超過新台幣1億元，已成立專案小組追查。

台南市政府警察局第四分局近日陸續接獲民眾報案，指稱劉姓男子涉嫌以成立社團代操作投資股票方式向民眾吸金，7日晚間還曾出現大批民眾一起到派出所報案，警方再逐一受理報案情形。

有被害人向警方指出，去年加入劉男成立的股票代操社團，劉男收取投入本金的固定比例為代操費用，每週以現金或匯款方式發放代操獲利，原本都按時拿到不錯獲利，但今年改為每月或每季發放獲利，有投資者提出退還本金要求，劉男先是藉故拖延，近日更直接失聯。

台南市第四分局偵查隊長邱緯賓今天接受媒體聯訪時表示，第四分局接獲民眾報案後，警分局長王子雄指示偵查隊成立專案小組釐清案情，初步研判疑為假投資真吸金手法詐騙，被害人超過55人，被害金額約1億1983萬元，目前正全力追查涉案對象到案說明。

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邱緯賓指出，現今理財工具多元，投資陷阱多，例如「龐氏騙局」詐騙手法令人不易察覺，運作模式多以投資名義，給予高額回報誘使被害人投資，透過不斷吸收新的投資者投入資金，用以支付前期投資者的利息，最終以投資泡沫破裂，後期投資者大量虧損收場。

他說，民眾只要發現保證獲利、虧損免賠等話術就應提高警覺，建議撥打165防詐專線或求助親朋好友提供相關建議，才能大幅降低遭詐騙機率，警方也將持續加強防詐宣導。（編輯：戴光育）1110509