台南平地降雨國1連2起追撞 波及9車無傷亡

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南部分地區今天上午出現間歇雨勢，累積雨量以平地較多，水庫集水區相對較少，國1麻豆段雨中連2起追撞共波及9部車，幸無人受傷，警方籲駕駛人雨天加大行車安全距離。

中央氣象局觀測資料指出，台南地區今天上午0時至11時累積雨量最多的是善化測站的68.5毫米，官田、安定、西港、七股、麻豆等地也有超過50毫米雨量，山區雨量相對較少。

經濟部水利署南區水資源局觀測資料指出，今天上午0時至11時，各主要水庫集水區累積雨量最多的是烏山頭水庫26毫米，曾文水庫及南化水庫分別為3.6毫米、5.3毫米，降雨不算明顯。

國道公路警察局第四公路警察大隊發布新聞稿指出，上午7時54分在國道1號南向305公里麻豆路段發生2起交通事故，先是1部自小客車疑似因未保持行車安全距離撞擊前方1部小客車，後方1部小貨車也疑因未保持安全距離再追撞。

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國道四隊指出，在事故現場後方約100公尺處，另有1部小貨車疑因未保持安全距離撞擊前方1部自小客車，並陸續推（擦）撞前方4部小客（貨）車，2起事故共波及9部車，幸無人受傷，各車駕駛人酒測值均為0。

國道四隊表示，事故發生時間因逢上班尖峰時段，車輛較多導致車流回堵，於8時42分排除後，車流恢復正常。警方呼籲駕駛人在雨天行車應遵守速限，並加大行車安全距離，維護自身及他人行車安全。（編輯：陳仁華）1110511