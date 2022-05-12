台北國道馬拉松15日登場 泰山汐止段北上高架封閉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北12日電）「2022臉部平權運動-台北國道馬拉松」15日登場，台北市警察局交通警察大隊今天表示，當天國道1號泰山至汐止端北上高架路段全部車道部分時段將封閉，提醒駕駛人注意。

交通警察大隊發布新聞稿表示，中華民國路跑協會預計將於15日（星期日）清晨5時至中午12時於國道1號（五股至汐止北上高架段）舉行「2022臉部平權運動-台北國道馬拉松」活動，估計參加人數約1萬2000人。

其中，菁英馬拉松為500人、半程馬拉松5000人、10公里4500人、3公里2000人。

交通警察大隊指出，活動集結及初期活動會場訂於「淡水河6號疏散門」堤外廣場（近北市環河北路、敦煌路口），屆時將啟動相關交通管制措施。

首先，15日凌晨2時至中午12時，封閉國道1號泰山至汐止端北上高架路段全部車道，原行駛國道1號（汐五高架段）北上車流改道行駛國道1號平面路段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其次，15日凌晨4時至中午12時，將機動管制「淡水河6號疏散門」前環河北路2段往南車輛，請駕駛人注意減速慢行。

交通警察大隊呼籲，為維護活動周邊交通秩序與安全，請用路人於活動期間行經會場周邊（環河北路2段及敦煌路口）時，減速慢行並遵守執勤員警及義交指揮；另，活動期間將加強取締會場周邊違規停車，請民眾多加利用大眾運輸工具前往。（編輯：張銘坤）1110512