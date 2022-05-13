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法務部公布新任檢察長名單 張斗輝將掌台高檢

2022/5/13 09:45（5/13 09:51 更新）
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法務部13日公布新任檢察長名單，台灣高等檢察署檢察長將由法務部常務次長張斗輝出任。（中央社檔案照片）
法務部13日公布新任檢察長名單，台灣高等檢察署檢察長將由法務部常務次長張斗輝出任。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北13日電）法務部今天公布新任檢察長名單，台灣高等檢察署檢察長將由法務部常務次長張斗輝出任。這次全國檢察長人事案，共計異動20人，名單將送進檢審會討論決議。

因應新任檢察總長人事案、3名檢察長任期即將屆滿、桃檢檢察長出缺，法務部展開檢察長遴選作業，職缺有6名，檢審會提出職缺2倍共12名人選，供法務部長蔡清祥從中圈選6人，分別為張斗輝、鄭銘謙、毛有增、陳盈錦、郭景東及黃元冠，並通盤連動調整全國檢察署檢察長。

被圈選6人將出任檢察長部分，包括最高檢察署主任檢察官代理法務部常務次長張斗輝派任台灣高等檢察署、廉政署長鄭銘謙派任福建高等檢察署金門檢察分署、保護司長毛有增派任新北地檢署、新北地檢署檢察官陳盈錦派任屏東地檢署、台中高分檢檢察官郭景東派任金門地檢署、高雄高分檢檢察官黃元冠派任連江地檢署。

其他檢察長異動至新職，高分檢檢察長新任名單包括台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長張清雲、台南檢察分署檢察長朱家崎、高雄高分檢檢察長費玲玲、花蓮高分檢檢察長洪培根。

地檢部分，原彰化地檢署檢察長俞秀端接任桃園地檢署檢察長；其餘異動至新職的檢察長新任名單包括，新竹地檢署檢察長張介欽、台中地檢署檢察長郭永發、彰化地檢署檢察長洪家原、雲林地檢署檢察長張春暉。

以及高雄地檢署檢察長洪信旭、橋頭地檢署檢察長鍾和憲、台東地檢署檢察長戴文亮、花蓮地檢署檢察長蔡宗熙、澎湖地檢署檢察長黃智勇。

法務部檢察官人事審議委員會今天上午開會討論法務部長圈選及通盤連動檢察長人事案。檢審會由法務部長指派4人、檢察總長及其指派3人、以及9名由全體檢察官票選產生的委員組成。（編輯：戴光育）1110513

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