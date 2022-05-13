王炳忠侯漢廷涉犯國安法 二審仍判無罪

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新黨青年軍王炳忠（中）、侯漢廷等人涉犯國安法案件，二審高院13日駁回檢方上訴仍判被告無罪。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北13日電）中國籍男子周泓旭與新黨青年軍王炳忠、侯漢廷等人涉犯國家安全法案件，一審認定檢方舉證不足，判決無罪，檢方不服提上訴。二審的高院今天駁回上訴，仍判被告無罪，還可上訴。

全案緣於，台北地檢署偵辦周泓旭涉吸收外交人士未遂案時，查到王炳忠等人涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收台灣現、退役軍人等各階層人士，依違反國家安全法將王炳忠、王炳忠的父親王進步、新黨青年軍林明正、侯漢廷等4人起訴。

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檢調發動搜索後，北檢於民國107年6月先起訴王炳忠等人，後來認定周泓旭涉嫌利用王炳忠等人成立的「星火秘密小組」及「燎原新聞網」在台發展組織，108年4月間追加起訴周泓旭，由一審的台北地方法院合併審理。

一審的法院認為，檢方舉證不足，判王炳忠等5人無罪；檢方提起上訴，二審的台灣高等法院審理期間，王炳忠等5人做無罪答辯，檢方指王炳忠等人發展組織如溫水煮青蛙，對國安危害全面而普遍。（編輯：戴光育）1110513