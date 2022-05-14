空氣清淨機藏200萬元 新北回收場拾金不昧還失主

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）陳姓男子將新台幣200萬元鉅款藏在空氣清淨機中，多年後遺忘這件事情，近日裝潢時，連錢帶機器委託工人回收；資源回收場拾金不昧，報警協尋後，陳男的鉅款失而復得。

新北市三峽警分局鳳鳴派出所所長莊于霈今天透過影片表示，任職資源回收場的林姓男子12日晚間與老闆、老闆娘同行，拎著內裝新台幣200萬元的塑膠袋報案。

林男指稱，在回收場發現1台要回收的空氣清淨機，因不確定是否堪用，開啟測試時傳出怪聲；拆開後發現2個牛皮紙袋包內共有200萬元，擔心失主內心焦急，趕緊報案協尋。

莊于霈說，她立即請員警調閱監視器尋找線索，發現1輛藍色小貨車載著滿車的裝潢木料廢棄物、以及空氣清淨機前往回收場。經聯繫查訪，2小時內確認失主身分，通知翌日到派出所確認。

失主陳姓男子（70歲）表示，因家中裝潢，委託工人將廢棄物載運回收。空氣清淨機已有40多年，因機器老舊很久沒使用，因此一併回收，但完全不記得何時將200萬元藏在機器內。他非常感謝林男拾金不昧及員警熱心尋找，讓這筆錢失而復得。

警方發布新聞稿指出，失主及員警慎重比對牛皮紙袋上手寫的數字，確實是陳男的字跡，並用點鈔機清點及做完領據後，將200萬元發回給失主。

莊于霈表示，第1次看到民眾拾獲如此龐大金額，還因擔心保管不周而睡不著，警方為民服務順利物歸原主，員警都感很開心。（編輯：戴光育）1110514