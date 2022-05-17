澎湖花火節餘燼釀災 警消20分鐘內撲滅無傷亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

澎湖國際海上花火節16日晚間發生失火意外，初步調查，西瀛虹橋面「盆花」花火施放後餘燼在風勢助長下延燒，造成周邊裝載花火的紙盒著火，所幸現場是管制民眾進出，無人傷亡。（澎湖縣政府消防局提供）中央社 111年5月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣17日電）澎湖國際海上花火節花火昨晚如期在風雨中施放，花火在雨中更加璀璨耀眼，但發生餘燼延燒導致花火紙盒失火、西瀛虹橋面多處燃燒等意外，所幸警消在20分鐘內撲滅，無人傷亡。

澎湖縣政府消防局今天表示，澎湖國際海上花火節花火昨晚9時35分在觀音亭園區施放後，西瀛虹橋面出現多點燃燒情形，現場維安的第1大隊大隊長陳正宜立即率2車、10人進行灌救，火勢在20分鐘後撲滅。

初步調查，橋面「盆花」花火施放後餘燼在風勢助長下延燒，造成周邊裝載花火的紙盒著火，所幸現場管制民眾進出，無人傷亡。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節無人機科技燈光秀表演昨晚因風雨影響取消，但10分鐘的花火照常施放，各式煙火在飄雨夜空中更加璀璨耀眼，不少民眾穿著雨衣觀賞花火。（編輯：戴光育）1110517