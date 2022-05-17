更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

洗衣粉哥獨攀大雪山失聯 7個月後尋獲已成白骨

2022/5/17 21:39（5/17 21:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
林務局東勢林區管理處巡山員在台中市和平區釜碗山西峰發現羅姓男子遺體，消防局派員協助將遺體移至吊掛點，由直升機吊掛下山。（台中市消防局提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月17日
林務局東勢林區管理處巡山員在台中市和平區釜碗山西峰發現羅姓男子遺體，消防局派員協助將遺體移至吊掛點，由直升機吊掛下山。（台中市消防局提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中17日電）羅姓男子登山時攜帶洗衣粉，被山友稱為「洗衣粉哥」，他去年9月獨攀大雪山，卻失聯近7個月，今年4月巡山員在和平區釜碗山西峰發現他的遺體已成白骨，由直升機吊掛下山。

羅男去年9月獨攀大雪山，10月3日發出最後一通訊息後失聯，羅男家人在社群網站「登山借問站」留言請山友協助，仍未發現羅男蹤影。

台中市消防局今天接受中央社記者電訪表示，今年4月26日，接獲東勢林管處巡山員報案，在釜碗山西峰發現一具男子遺體，分2梯次共派遣8人上山協助，搜救人員將遺體移至吊掛點，由直升機吊掛下山，遺體交由警方後，證實為失聯近7個月的羅男。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

搜救人員指出，在釜碗山林班地發現羅男遺體時已成白骨，所在處並非一般的登山路徑。據了解，羅男每次登山都會穿皮鞋、西裝褲，隨身攜帶洗衣粉、白米等，是登山臉書社團的話題人物，山友稱「洗衣粉哥」。

他在去年9月從大雪山230林道攀登雪山，10月3日最後一次發訊息，指稱預計目的地要到武陵農場，未料卻失去聯繫，直到今年4月26日被巡山員在釜碗山發現，當時他已成一具白骨。（編輯：謝雅竹）1110517

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族