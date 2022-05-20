醫師藥師涉詐健保2500萬元交保 檢方疑串證聲押

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義縣林姓醫師民國98年起透過他人收集健保卡，10多年共詐領健保費逾新台幣2500萬元，林姓醫師等4人18日交保，檢方發現醫師等人與證人聯繫有串證之虞，今天向地院聲押。

嘉義地檢署表示，檢察官陳靜慧指揮嘉義縣調查站偵辦某診所及藥局涉嫌詐領健保費案，17日執行搜索，18日檢方複訊後，林姓醫師等6人犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，林姓醫師以100萬元、張姓藥師以50萬元、鄭女以10萬元，以及李女等3名仲介分別以2萬到1萬元不等金額交保。

檢調發現，林姓醫師、張姓藥師及妻子鄭女、李女等4人，不僅有互相聯絡情況，且還涉嫌聯繫交付健保卡的患者，有勾串證人之虞，嘉義縣調查站調查官昨天拘提林姓醫師等4人，並於今天向嘉義地方法院聲請羈押。

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檢方調查，17日搜索時，在現場查扣50多張民眾寄放的健保卡等相關物證，並傳喚林姓醫師（49歲）、張姓藥師（64歲）等6人及相關證人10多人到案。

檢方表示，林姓醫師和張姓藥師與俗稱「小蜜蜂」的李姓女子等3人共同詐領健保費，自98年起，先由3名小蜜蜂對外以「免部分負擔即可拿酸痛貼布」等為號召收集健保卡，再由林姓醫師上傳不實診察紀錄及處方箋給張姓藥師夫妻後，再將健保卡交由小蜜蜂領回方式，詐領診察費、藥費及藥事服務費等費用，10多年來，換算詐領健保醫療費用逾2500萬元。（編輯：方沛清）1110520