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高雄大寮透天民宅火警母子受困 1人命危搶救中

2022/5/20 13:41（5/20 14:06 更新）
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高雄大寮開封街一棟透天民宅20日上午11時許發生火警，現場濃煙密布，消防局獲報前往搶救。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月20日
高雄大寮開封街一棟透天民宅20日上午11時許發生火警，現場濃煙密布，消防局獲報前往搶救。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月20日
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（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄大寮開封街一棟透天民宅今天上午11時許發生火警，11歲男童受困3樓陽台輕微嗆傷，但43歲媽媽救出時無生命跡象送醫搶救，火勢約50分鐘撲滅，起火原因仍待查。

高雄市政府消防局中午發布訊息說明，大寮區開封街一棟透天民宅頂樓加蓋鐵皮屋上午11時許發生火警，消防局獲報出動15車37人前往搶救，現場濃煙不斷竄出，1名男童受困3樓陽台等候救援，消防人員佈署水線並分成2批人馬救援。

消防局表示，由於男童在3樓陽台呼救，第一批消防人員先架梯救出男童，另批人馬則前往屋內3樓房間救出媽媽，但她當時已意識不清，火勢約在50分鐘內撲滅。

消防局指出，男童被救出時意識清楚，輕微嗆傷，但媽媽已無生命跡象，2人在緊急處置後，媽媽後送高雄小港醫院，男童則被送往高雄長庚紀念醫院救治，詳細起火點和火災原因仍待調查。（編輯：郭諭儒）1110520

高雄大寮開封街一棟透天民宅20日上午發生火警，11歲男童受困3樓陽台，消防局布水線並架梯將他救出，所幸僅輕微嗆傷。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月20日
高雄大寮開封街一棟透天民宅20日上午發生火警，11歲男童受困3樓陽台，消防局布水線並架梯將他救出，所幸僅輕微嗆傷。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月20日
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