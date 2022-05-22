遊艇恆春外海失動力 海巡暗夜救回4大人3小孩

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一艘遊艇搭載4名大人及3名小孩，21日晚間航行至恆春外海時，疑似撞上漂流物，以致失去動力漂流海上。海巡獲報馳援將乘客救回。（海巡提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月22日

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）一艘遊艇搭載4名大人及3名小孩，昨天晚間航行至恆春外海時，疑似撞上漂流物，以致失去動力漂流海上。海巡獲報馳援將乘客救起，幸無人員受傷，船隻則拖帶至後壁湖港。

4名大人及3名小孩搭乘遊艇開心出遊，不料昨天晚間6時48分左右，在屏東縣恆春外海疑似撞擊漂流物，導致船隻故障、引擎無法發動，失去動力在海上漂流，緊急向海巡人員求救。

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海巡署今天發布新聞稿指出，海巡人員獲報10分鐘後趕抵核三廠外1.2浬處事發現場，與船長通聯發現，遊艇疑似撞上漂流物，無法立即修復，且可能有破損、甚至沉船疑慮。海巡研判，現場東北季風強勁、海象不佳，立即啟動人員接駁救援，僅留船長1人駕船。

遊艇在友船協助下被拖帶到後壁湖港，船上7名台灣籍人員也平安返抵岸邊，無人受傷。乘船人員表示，非常感謝海巡人員於第一時間前來救助，化解一場危機。（編輯：陳仁華）1110522