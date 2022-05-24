前北檢檢察長周章欽 退休後轉換跑道當律師

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（中央社記者林長順台北24日電）曾任台北地檢署檢察長的前最高檢察署檢察官周章欽，今年3月間屆齡退休後，與前高雄高分院法官江雍正在高雄市開辦律師事務所，自6月1日起開始執行律師職務。

司法官訓練所（今司法官學院）第23期結業的周章欽來自台南，因家境清寒，早年高中畢業後即輟學，擔任鐘錶學徒長達4年多，僅能利用夜間唸書，隨後考取中興大學法商學院（今台北大學）法律系，畢業後考取同校法律研究所，並通過司法官考試，擔任檢察官。

周章欽曾任高雄、屏東地檢署檢察官、高雄、台南、屏東地檢署主任檢察官、高雄地檢署襄閱主任檢察官、台灣高檢署、高雄高分檢檢察官、最高檢察署檢察官、台北、高雄、台南、宜蘭地檢署檢察長、法務部主任秘書、法醫研究所代理所長、保護司副司長等職。

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民國109年間，周章欽被派任台北地檢署期間，帶領檢察官偵辦喧騰一時的立委貪污案，起訴4名現任立委，去年調任最高檢察署檢察官，今年3月7日屆齡退休。

周章欽今天告知親友，為使一身所學及專業能繼續貢獻社會，並保障涉訟當事人權益，與江雍正在高雄市共同籌組律師事務所，定於6月1日開始執行律師業務，因適值疫情嚴重擴散期間，為安全起見，決定暫不舉行開幕儀式。（編輯：方沛清）1110524