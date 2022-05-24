山老鼠集團新竹山區盜伐2噸肖楠木 宜檢起訴7人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）宜蘭檢方今天表示，以謝姓男子為首的山老鼠集團，今年在新竹山區盜伐約2公噸珍貴台灣肖楠木，並由下游藝品行收購牟利。經偵辦後，全案依森林法起訴7人。

宜蘭地方檢察署發布新聞稿表示，以謝姓男子為首的山老鼠集團，自今年1月至3月期間，指示住在新竹縣的3名成員，於鄰近新竹縣尖石鄉馬里光瀑布山區（屬行政院農業委員會林務局劃設的大溪事業區第75國有林班地），分持鏈鋸、鋸子等作案工具，盜伐台灣肖楠木計14次，每次盜獲約100公斤至290公斤不等，累計得手約 2公噸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝男除以每公斤新台幣100元價格支付盜伐成員酬勞，再自行或委託胡姓成員駕車，將這些珍貴林木搬運至新北市三峽區，由經營藝品行的張姓父子，以每公斤180 元至200元不等價格收購牟利。

檢方表示，經指揮有關單位後，於3月查獲這起跨越宜蘭、新竹、桃園、新北等縣市的犯罪集團。承辦檢察官認為，謝男共5人所屬的山老鼠集團與張姓父子涉犯森林法，全案提起公訴。（編輯：李錫璋）1110524