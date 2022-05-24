花蓮夫妻抱嬰兒過馬路遭撞 肇事駕駛酒駕送辦

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花蓮市區24日下午一對夫妻抱著嬰兒步行穿越馬路，遭一輛自小客車撞上，一家3口被撞倒地，媽媽緊護懷抱中的嬰兒，僅大人擦傷，警方發現徐姓駕駛酒駕，依公共危險罪送辦。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月24日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮市區今天下午一對夫妻抱著嬰兒步行穿越馬路，遭一輛自小客車撞及倒地，媽媽緊護懷抱中的嬰兒，僅大人擦傷，警方發現徐姓駕駛酒駕，依公共危險罪送辦。

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這起事故發生在花蓮市中正路與中強街口，下午4時許一對夫妻抱著嬰兒於十字路口綠燈過馬路時，一輛自小客車綠燈左轉，疑似被A柱擋到視線，直接撞上撐傘過馬路的一家3口，附近民眾和店家紛紛出來查看，並趕緊報警。

由於媽媽緊護懷抱中的嬰兒，嬰兒無傷，夫妻兩人就醫檢查後均為擦傷；警方對肇事的徐姓駕駛進行酒測，發現酒測值0.54毫克，經訊問後依公共危險罪移送法辦。（編輯：張雅淨）1110524