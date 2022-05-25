選舉查察起跑 檢察機關鎖定境外勢力與加密貨幣

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最高檢察署查察賄選及暴力督導小組25日揭牌，宣示查察賄選、杜絕選舉暴力的決心。中央社記者謝佳璋攝 111年5月25日

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（中央社記者蕭博文台北25日電）因應年底九合一大選，最高檢察署今天舉行查察賄選及暴力督導小組揭牌典禮。檢察總長邢泰釗表示，凡有經濟利益的對價即可能構成賄選，將嚴加防範加密貨幣成為賄選工具。

揭牌典禮上午於最高檢察署舉行，由最高檢察署檢察總長邢泰釗主持，法務部長蔡清祥、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、內政部警政署長陳家欽、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松到場觀禮。

蔡清祥致詞時表示，年底大選種類多、參選者眾，執法機關面臨三大挑戰，包括此次選舉屬地方選舉，易生賄選的結構性生態；再者，社群媒體發達，假訊息傳播迅速；此外，境外勢力無孔不入企圖介入選舉，法務部為此提前部署，訂定工作綱領供檢警調廉遵循。

蔡清祥指出，查察工作有四大特色，首先，各地檢署已成立科技偵查指揮中心、數位採證中心，將全力向上溯源，揪出以金錢、暴力操縱選舉之徒，依法辦理。

蔡清祥說，第二個特色則為虛擬貨幣、行動支付、電子錢包等新興數位支付工具日益普及，執法機關要特別防範此等工具被應用在這次選舉，取代傳統的金錢交付。

蔡清祥表示，查察工作第三個特色為嚴查金流，執法機關將利用金融情報中心，快速查詢金流去向，釐清候選人與樁腳有無受不法境外資金介入；第四，假訊息影響選舉公正性，執法機關必須迅速查辦、即時澄清。

邢泰釗則指出，買票是貪污的開端、政治的毒瘤，最高檢已規劃具體查察作為，包括透過有效的反賄選宣導鼓勵民眾檢舉不法，今年更將以中央廚房的方式提供各地檢署、航空站、火車站反賄宣導影片。

邢泰釗說，基層經驗顯示，有效的反賄選宣導仍有其用處，妥善透過網路鼓勵年輕人檢舉賄選，形成嚇阻作用，反賄即成功一半。

邢泰釗表示，檢察機關將依例嚴查賄選、暴力，並優先妥適辦理不實訊息案件並儘速偵結，另要求地檢署指派專責檢察官偵辦境外勢力介選案件，加強掃蕩地下通匯與賭盤，防範不法資金介入。

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邢泰釗還提到，要特別防範加密貨幣成為賄選工具，不管是遊戲點數、比特幣，只要有經濟利益的對價即可能構成賄選，已請檢警調廉加強布建，無底線、無上限、有聞必查、有據必辦。

此外，各地方檢察署今天同步進行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，台北地檢署表示，反滲透法已公布施行，因此北檢偵辦境外資金介入選舉案件時，對資金是否來自「滲透來源」，必將列為調查重點。（編輯：李亨山）1110525