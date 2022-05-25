隨網友登拾丸山 女子遭丟包困箭竹林一夜獲救

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林姓女子跟隨網友前往苗栗與台中交界的拾丸山登山步道，回程途中迷路加上體力不支落隊與其他3人走散，又2度摔落箭竹林，在山上過了一夜，隔天自行打119報案，幸及時獲救。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月25日

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（中央社記者管瑞平苗栗25日電）林姓女子跟隨網友前往苗栗與台中交界的拾丸山登山步道，回程途中迷路加上體力不支落隊遭丟包，又2度摔落箭竹林，在山上過了一夜，隔天自行打119報案，及時獲救。

苗栗縣消防局透過臉書分享這起山難故事指出，40歲林姓女子「臨時」跟著網友前往拾丸山登山步道進行半天的登山，返程下山途中，因路況不熟，又遇天黑下雨，一行人在箭竹林中數次迷路；林女落隊後與其他3人走散，找路過程中，又不慎摔落2次，電話打不通、頭燈也掉了，便在箭竹林中窩了一整夜。

林女隔天凌晨4時許，擔心自己在山區失溫死亡，天亮後才往上爬到有訊號的地方報案，119請她留在原地等待救援，之後遇到前往協助搜救巡山員，並與消防人員會合，結束一場驚魂記。

林女向救難人員表示，爬山之前沒有甚麼規劃，只帶了簡單的衣物、乾糧和水，因為路不熟，網友又走很快，頻頻催促，她體力實在無法趕上。

苗栗縣消防局指出，這次事件主要是網友揪團互相不知道對方體力，加上準備工作不足，沒有事前規劃又丟包隊友。

消防局第5大隊副大隊長羅政銘今天接受媒體聯訪時呼籲，在登山活動前應做好登山計畫，攜帶足夠糧食、水源及登山裝備並下載離線地圖，同時關注天候及自身狀況，才能保障安全。（編輯：方沛清）1110525