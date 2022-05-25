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與職棒職籃阻犯罪 法務部編手冊教球員應變

2022/5/25 16:25
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（中央社記者劉世怡台北25日電）為維護良好運動風氣，法務部今天指出，已與職棒、職籃合作，啟動反毒、防賭機制阻犯罪滲入比賽，也編撰新版球類運動法治教育手冊，列舉球員打放水球等可能遇到法律問題。

法務部今天發布新聞稿指出，為維護良好的運動風氣，法務部積極出擊，採取反毒、防賭預防作為，分別與中華職業棒球大聯盟、台灣男子職業籃球聯盟合作，防範犯罪滲入比賽，保障選手合法權益。

法務部表示，除了延續從民國98年起，為遏止當時球員、教練打假球事件而與職棒聯盟所建立的合作防賭機制外，至今針對隸屬職棒的5支球隊，已與主場各地方檢察署建立聯繫平台，啟動反毒、防賭機制，辦理法治宣導，以培養選手善用法律保護自己的能力，並於比賽期間由各地檢署指派專責檢察官到球場，以具體行動保護選手安全並維護比賽的公平性。

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此外，法務部編撰新版球類運動法治教育手冊，列舉球員、教練可能遇到的法律問題，像是球員打放水球，會有法律責任嗎？球員遭受謠言涉入簽賭時，應如何處理？手冊中以生動的案例及深入淺出的解析，指導球員平常如何自我防護及阻絕不法等良策。

另外，國內兩大男子職業籃球聯盟「P.LEAGUE+」及「T1」聯盟，於今年分別提出與法務部共同防杜犯罪、遏止不法的合作計畫，部長蔡清祥先後於1日及14日，受邀親自出席擔任兩個聯盟本球季例行賽事的開球嘉賓，推廣反毒、防賭。（編輯：張銘坤）1110525

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