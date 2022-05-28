小車禍露餡 失聯13年印尼女移工被逮

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（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市日前發生自小客車和電動自行車擦撞，電動自行車女駕駛卻不肯透露身分，警方查出竟是從台北逃脫13年的印尼移工，如今因COVID-19疫情嚴峻，找不到工作，以撿拾回收為生。

台南市警局第三分局警員今天告訴中央社記者，警方26日晚上8時許獲報，台南市安南區公學路2段發生自小客車和電動自行車擦撞，自小客車駕駛向警方報案，警方趕抵現場詢問雙方身分，其中電動自行車女駕駛是移工。

不過，這名女移工對警方詢問支支吾吾，不願直接回答，還宣稱將請友人協助將證件送到現場，警方認為有異，電洽移民署台南專勤隊以指紋查詢，竟發現女移工已從台北市逃脫13年。

警方調查，這名失聯的印尼女移工現年44歲，民國98年被雇主通報行蹤不明；女移工逃脫後，輾轉遊走各縣市打工，最後抵達台南市在安南區租屋生活，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，找不到工作，只好以撿拾回收為生。

警方也不敢大意，立刻對女移工快篩確定陰性後，再移送台南專勤隊依法處理。（編輯：李亨山）1110528