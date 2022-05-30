疑未確實綑紮 罐裝飲料散落機場系統匝道回堵2公里

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29歲李姓男子駕駛營業大貨車30日上午行經機場系統國道1號南向轉國道2號東向環道時，疑似後方貨物沒有確實綑紮牢固，導致過彎時散落於匝道內，造成罐裝飲料散布在匝道上無法通行。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年5月30日

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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）機場系統國道1號南向轉國道2號東向環道，今天上午發生疑似未確實綑紮牢固貨物，導致罐裝飲料散落匝道無法通行事故，車輛更回堵約2公里，警方在調查後將依法對駕駛人開罰。

國道公路警察局第一公路警察大隊發布新聞稿表示，上午9時7分接獲報案，在機場系統國道1號南向轉國道2號東向環道有營業大貨車貨物散落，立即通報線上巡邏車前往查看。

警方調查發現，29歲李姓男子駕駛營業大貨車載運罐裝飲料咖啡跟啤酒，從林口交流道上國道要到三峽，行經機場系統國道1號南向轉國道2號東向環道時，疑似後方貨物沒有確實綑紮牢固，導致過彎時散落於匝道內，造成罐裝飲料散布在匝道上無法通行。

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警方指出，這起事故造成車輛回堵約2公里，警方在接獲報案後立即派遣巡邏車前往處理，同時通報交控中心，派遣緩撞車及工務段事故處理小組前往交維及清除掉落物，直到11時4分才恢復通車。

警方表示，依照道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，警方將依規定對李男開出罰單。（編輯：陳仁華）1110530