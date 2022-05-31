聘無照牙醫看診詐健保 北檢起訴4嫌

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（中央社記者蕭博文台北31日電）台北市一名陳姓牙醫涉嫌聘用無牙醫師資格的陳姓男子看診，並藉此詐領健保費約29萬元。北檢今天依涉違反醫師法及詐欺等罪，起訴陳姓牙醫、陳姓密醫及2名診所職員。

台北地方檢察署起訴指出，於台北市執業的陳姓牙醫涉嫌自民國106年至110年間，聘用自菲律賓醫學院畢業，但未取得台灣牙醫師資格的陳姓男子在診所看診，診所職員以「小陳醫師」稱呼陳姓密醫以利區分。

「小陳醫師」涉嫌診療25名病患，診所職員則以陳姓牙醫名義向健保署申請健保點數，詐領健保費約新台幣29萬元。

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檢察官比對健保申請紀錄等資料，發現陳姓牙醫曾於上午5時抵達機場準備出國，當天上午7時卻又出現在診所看診；陳姓牙醫解釋，當天是擔任牙醫的兒子協助看診，「小陳醫師」平日則是在他指導下實習。

檢察官查出，陳姓牙醫之子並未在父親診所登記執業，病患也證稱「小陳醫師」獨自看診，陳姓牙醫並未在場指導，因此認定陳姓牙醫等人辯詞不可採信，向法院提起公訴。（編輯：李亨山）1110531