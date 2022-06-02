桃園市警察局長陳國進退休 警政委員許錫榮陞任

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）桃園市警察局長陳國進將於7日提早退休。警政署今天表示，經通盤考量並報內政部核定，由警政署警政委員許錫榮陞任，其內、外勤職務歷練豐富，預計7日辦理交接。

警政署今天發布新聞稿表示，由於陳國進將於7日退休，基於現階段推動治安工作需要，其懸缺經通盤考量相關適任人選的品德操守、專業能力及內外勤職務歷練後，已報奉內政部核定（布），由許錫榮陞任並於7日交接、到任。

現年63歲的許錫榮，曾任台北市警察局督察、勤務指揮中心主任，桃園市警察局分局長、基隆港務警察總隊總隊長、雲林縣警察局長、桃園市警察局督察長和副局長、彰化縣警察局長及警政署警政委員等職務，內、外勤職務歷練豐富。

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警政署指出，許錫榮先後於桃園市警察局服務近8年，期間擔任過大溪、龜山、八德、中壢及桃園分局等5任分局長及桃園市警察局督察長、副局長等職務，熟悉局內勤、業務運作，以及轄區治安狀況，相信必能達成治安維護任務。

警政署表示，警察機關首長與重要幹部注重品德操守及領導統御能力，經由職務歷練，培育優秀警察幹部；其他相關重要警職職缺，都會以全國一致性原則通盤考量，適時檢討遴補。（編輯：李亨山）1110602