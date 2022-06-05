高雄酒駕男移送途中失去生命跡象 搶救後不治

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）54歲蔡姓男子昨天騎機車酒駕，酒測值0.99，還一度辱罵員警、發生推擠衝突，遭移送法辦；不料移送途中，蔡男突失去生命跡象，送醫不治。檢方今天相驗後，將再擇日複驗，以釐清死因。

高雄市政府警察局仁武分局今天發布新聞稿表示，昨天晚上6時53分，大華所張、曾姓2名員警巡邏至鳥松區大埤路與忠誠路口時，發現蔡男騎機車超出禁止線，攔查後發現蔡男渾身酒氣，要求配合酒測時，還一度遭蔡男辱罵、推擠。

警方實施酒測後，發現蔡男酒測值0.99超標，將其逮捕上銬，並依妨害公務罪及公共危險罪偵辦。蔡男從派出所移送到分局時，曾在巡邏車上嘔吐，到分局停車場後，因爛醉無法製作指紋相片，員警讓他先在車內趴臥睡覺。

警方表示，晚上10時42分要蔡男下車再度製作指紋相片時，發現蔡男沒有反應，疑失去生命跡象，員警實施心肺復甦術並通知119救護，警消急救約15分鐘，於晚上10時57分送醫，11時4分到醫院，仍急救無效，宣告死亡。

警方強調，蔡男在車內休息期間，有多次確認他的生理狀況，也因有嘔吐，還有通知家屬拿衣服來換，但到晚上10時42分突然發現失去生命跡象。

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警方調查表示，蔡男有疾病史，且有飲酒習慣，警方逮捕過程已由督察組進行調查。另員警自晚上10時42分實施心肺復甦術急救9分鐘，消防員於10時51分到場後急救6分鐘，合計15分鐘，初步判斷無延誤送醫。

醫院急救時表示「死者呼吸道並無堵塞」，今天中午檢察官已進行司法相驗，並指示擇日複驗，以釐清死因究竟是窒息，或酒精性、心因性等症狀造成。（編輯：黃世雅）1110605