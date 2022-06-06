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按摩師猥褻女客戶判刑後再犯 北院重判5年6月

2022/6/6 11:55
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（中央社記者林長順台北6日電）北市何姓按摩師於107年間涉嫌猥褻案被判刑10月定讞，何男未到案執行遭通緝，期間繼續從事按摩，另性侵、猥褻女子，台北地方法院依強制性交等罪判處何男5年6月徒刑。可上訴。

以按摩為業的何男於民國107年7月間為女客戶按摩時，被控以手碰觸對方陰部，並強吻女客戶及嘴咬胸部、乳頭。最高法院去年1月間依強制猥褻罪判處何男有期徒刑10月定讞，但何男未到案執行，台北地檢署去年5月間對何男發布通緝。

判決指出，何男在涉案被判刑後繼續在養生館從事按摩業，109年6月間，一名女子到養生館按摩，何男被控在按摩女子大腿時，2度將手指放到女子外陰部。被害女子事後得知何男曾犯猥褻案，為避免他人受害，報警處理。

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另一名女子於去年8月間到養生館消費按摩，何男先以「消水腫」療程為女子由按摩大腿，再藉機違反女子意願，2度將手指插入被害人陰道。女子事後告知男友後到醫院驗傷、提告。台北地檢署依強制性交、強制猥褻等罪起訴何男。

台北地方法院審理後，認為何男在前案審理、執行期間繼續犯案，導致被害人身心受創，同時使大眾對於接受按摩服務產生危險疑慮，破壞社會秩序安寧，審酌何男犯後毫無悔意，判決應執行5年6月徒刑。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110606

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