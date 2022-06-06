南市府離職副發言人涉性騷兒少 黃偉哲：絕不寬貸

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台灣少年權利與福利促進聯盟今天記者會指出，曾任南市府副發言人的易俊宏，涉長期藉兒少講師身分性騷擾未成年兒少至少8人、時間長達7年。台南市長黃偉哲已表明絕不寬貸。

台灣少年權益與福利促進聯盟理事長林月琴、立委吳玉琴、人本教育基金會主任秘書陳志遠，今天召開記者會舉發長期藉講師身分性騷擾、甚至性猥褻未成年兒少，曾任台南市府副發言人的嫌疑人易俊宏。

現場播放其中3名受害人檢舉影片，呼籲長期聘任易男擔任講者的教育部青年署、曾雇用易男的台南市政府，以及所有曾邀請其擔任兒權講座講者的各縣市政府社政單位積極查處，共同關注男性兒少遭遇性騷擾與權勢性侵的求助困境。

林月琴表示，全案經多名當事人向台少盟檢舉，目前已知嫌疑人惡行期間長達7年、案件遍及全台，台少盟在依兒少法、性騷擾防治法規定協助通報，要求主管機關徹查外，也要求從中央到地方的政府部門應深切檢討性騷擾案件求助機制，為何提供嫌疑人如此多的授課機會，卻對案情一無所知？再加上通報即洩露個資給加害人、性騷擾通報信箱是無效地址等糟糕情況，很明顯地看到，政府的螺絲鬆了，應深切反省檢討。

台南市長黃偉哲上午在市議會接受媒體聯訪表示，市府同仁如果牽涉任何性平事件，市府沒有辦法容忍，一定會依法調查，絕不寬貸，不僅行政調查，如果該移送法辦也會移送。台南市政府初步了解，易男曾擔市長室機要人員，協助參與市府線上防疫記者會等工作，但在5月底已離職。

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台南市政府下午發布新聞稿指出，有關離職易姓員工遭檢舉涉及性騷擾案件，市府將依性騷擾防治法與台南市政府性騷擾防治及處理措施等相關規定，組成調查小組，依法以不公開方式調查。

台南市政府指出，被害人若因性騷擾事件而有心理創傷等生活適應問題，市府有專業社工人員提供個別化服務，將評估被害人需求連結諮商輔導及訴訟協助等相關資源，陪伴度過難關。家庭暴力暨性侵害服務中心諮詢專線為（06）2988995分機222。（編輯：孫承武）1110606