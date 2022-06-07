涉性騷兒少 易俊宏發文致歉稱絕無騷擾意圖

（中央社記者楊思瑞台南7日電）離職的前台南市政府副發言人易俊宏遭控涉長期藉兒少講師身分性騷擾未成年兒少，易俊宏今天下午發文指出，要向此次事件中，對他言行感到不舒服的人致歉，但他絕無騷擾意圖。

易俊宏今天在臉書（Facebook）發文表示，事件發生後沒有立刻發聲明，是因為這件事對他影響很大，需要一點時間沉澱、也希望能讓情緒相對穩定，讓聲明盡可能是理性的。

易俊宏指出，要向此次事件中每一名因為他個人言行感到不舒服的人，致上最深歉意。無論是那些被控訴為「性騷擾」的行為，或是其他連帶影響，這些負面感受都不是他所願意見到的，因此試著用最誠摯方式，向每一名感到不適者說聲對不起。

他表示，願意用所有方式擔保，他的任何言行絕對沒有騷擾意圖，但他也明白「性騷擾」的構成並不會因「說者無意」即不成立，發文澄清不代表他否認任何當事人的感受。

易俊宏指出，他曾是一個語言輕挑的人，在朋友間也許是表現親暱友誼的玩笑話，但他真正的錯誤在於沒有意識到自己並不總是「友人」的角色，因此有些過於輕浮的玩笑，在他人聽來可能有著其他意思。

他表示，自己曾犯過錯，過去幾年一直深刻反省，如今事件再次發生，並不清楚這些當事人是否是當年他曾傷害過的；或是在他反省過後，依然沒辦法拿捏好言行分際，再度造成誰的傷害。這一切他願意概括承受，若當事人願意訴諸司法，他也必當配合所有調查。

易俊宏指出，任職台南市政府期間，不敢說做得多好，但也努力維持兢兢業業的態度，後來確實有個人生涯考量，所以才自請離職，這些都與此次案件無關，任何相關紀錄、證據都可查得到，其他揣想就不多做回應。

易俊宏表示，目前輿情僅有相關人士指控等片面之詞，他呼籲每一個指控者，若他有任何具體犯罪事實，務必提出告訴。

易俊宏指出，他明白「性騷擾」要成案存在諸多困難，無論司法判決結果如何，他絕對全力配合檢調單位進行調查，期待司法程序可以釐清真相外，他也會用最高的道德標準檢視自己，給眾人一個公道。（編輯：戴光育）1110607