南市前副發言人涉性騷兒少 黃偉哲重申要查清楚

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）離職的前台南市政府副發言人易俊宏，涉長期藉兒少講師身分性騷擾未成年兒少。市長黃偉哲今天議會答詢表示，事前沒有人要易男離職；即便他已離職，也會把案情全部調查清楚。

台灣少年權利與福利促進聯盟昨天召開記者會，舉發易俊宏涉長期藉兒少講師身分性騷擾未成年兒少。包括民進黨市議員陳怡珍、國民黨市議員謝龍介今天利用議會市政總質詢進行質詢。

陳怡珍質詢表示，台少盟昨天召開記者會，外界有聲音質疑「市府事先知情後勸易男離職」。謝龍介則表示，易俊宏曾屬綠黨，2017年就有性騷擾同事遭提送紀錄，後來透過南市府市政顧問洪智坤，被引薦擔任市長室機要秘書，他質疑黃的用人考核機制不彰，結果使整個台南市府蒙羞。

黃偉哲答詢指出，先前市府有收到台少盟要開記者會通知，但沒有人要易離職，而是希望他針對遭指控事情說明清楚；易男已於5月底提出離職，市府尊重當事人意願，但不論是否離職，市府一定會調查清楚。

黃偉哲表示，市府進用約聘僱人員機制公開，並沒有誰推薦來的人就一定會用，同一職位都有人競爭，視評選結果擇優錄取。另外，易男在市府任職約2年多，期間市府未曾接獲過相關性平案件檢舉或情資。

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台南市政府人事處下午發布新聞稿指出，易男遭投訴疑涉性騷擾一事，雖然易已離職，但與市府處理性騷擾案無關，即使離職仍會依性騷擾防治法，以及台南市政府性騷擾防治及處理措施等相關規定啟動調查機制，成立申訴處理調查小組調查。

調查過程中全程採密件及保密方式處理，以保護當事人隱私；調查小組秉客觀、公平、專業原則，以不公開方式進行調查。後續將要求各機關加強性別平等及性騷擾防治等相關課程，強化員工性別意識，落實應用工作與生活中。（編輯：孫承武）1110607