黃子洋酒駕案7/1宣判 受害家屬盼依殺人罪判死

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）男子黃子洋酒駕衝撞林家釀1死3傷案，受害林姓男子和雄檢檢察官今建請法官依殺人罪重判，林男批評黃子洋公然說謊，犯後態度不良，如果可以希望能判死。全案將於7月1日宣判。

高雄地方法院今天上午10時最後一次針對38歲黃子洋涉酒駕殺人案開庭審理，受害45歲林姓男子坐輪椅出庭，但因雙方仍對調解無法達成共識進入辯論程序，被害人律師和高雄地檢署檢察官均建請法官依殺人罪從重量刑，法官隨後宣布，將於7月1日上午10時宣判，黃子洋也當庭應允出席聆判，且對接受續押無意見。

2名處理員警作證表示，目擊車禍民眾在員警到場後，馬上指認兇手是誰，當員警問癱坐在路邊的黃子洋「車是你開的嗎」，他則僅點頭示意，且還在問話時答非所問，頻稱「很冷想穿外套」。

黃子洋在接受法官詢問時辯稱，自己因有酒駕前科，這幾年甚至還會以自身案例勸朋友不要酒駕，但在案發當晚真的不知道為什麼自認可以安全上路，堅持要開車。他回憶，當天行經河東路時一路看都是綠燈，隨後看到有行人衝出煞車不及才撞上林家1家4口，隨後嚇傻靠在車子旁，坐在地上。

不過，林男憤怒反駁表示，從交通鑑定報告跟案發影片就可佐證，黃子洋當天是高速逆向行駛，之後才因發現對向車輛，為了閃車將車頭右偏，進而撞到林家4人煞車，其所述根本全非事實。質疑他當時是為了保護自己不跟對向汽車對撞，才挑手無寸鐵的行人硬撞，「請摸著自己的良心說，是不是蓄意殺人」。

林男辯護律師也稱，黃子洋在民國95、98年都有酒駕前科，且從臉書貼文可知，他心中存有酒駕危害認知，卻仍執意無照酒駕高速闖紅燈行駛，已構成殺人罪要件，建請法院依法從重量刑。

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林男開完庭後接受媒體聯訪質疑，黃子洋不僅當庭說謊，其家人還在私下搞脫產行為，足見他犯後態度不佳，真的希望法官可以重判。林男無奈表示，「台灣從來沒有酒駕死傷案判處無期徒刑或死刑紀錄，如果這樣判可以從此遏止酒駕，當然希望判死。」

有酒駕前科的黃子洋去年12月26日酒後開車，上車後一路狂飆、闖紅燈、急煞，最後在愛河畔河東路、國民街口撞上林家4口釀1死3傷。高雄地檢署案發後第18天偵結，依公共危險、殺人罪起訴建請重判。黃子洋移審後高雄地院裁定續押。（編輯：謝雅竹）1110607