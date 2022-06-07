包庇色情及友人酒駕 判前派出所長3年2月

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（中央社記者劉世怡台北7日電）桃園分局前薛姓所長被控包庇色情護膚店及友人酒駕肇事。高院更一審今天考量本件適用速審法減刑，依包庇他人圖利容留猥褻罪及對主管事務圖利罪，判應執行3年2月。可上訴。

判決指出，鄒姓男子從民國98年起在桃園市經營養生館，實際卻是護膚店提供半套性服務；薛姓所長明知鄒男經營違法色情行業，於99年5月間撥打鄒男手機表示，「我跟你講喔…不知道誰檢舉的，說什麼我們2個很好，都有處理，這會死人的，如果外面有在問，你就說不認識」、「我今天會叫人過去臨檢」等語。

判決指出，薛姓所長吳姓友人在100年3月間酒駕擦撞路旁車輛送醫救治，吳男清醒致電給薛男，薛男為袒護吳男不受裁罰及追訴，向承辦警員默示案件由他處理，但薛男卻未到醫院拿取吳男酒駕血液檢驗報告，也未就吳男交通違規事件做後續處理，拖到依法不得再為舉發，使吳男免遭因交通違規裁罰新台幣4萬9500元不法利益。吳男另獲檢方緩起訴，須向國庫支付5萬5000元。

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一審桃園地方法院，依公務員包庇他人圖利容留猥褻罪及圖利罪，判薛男6年，褫奪公權5年；二審認定，薛男包庇色情行為，僅構成洩密罪判刑6月，包庇友人酒駕部分，因不正利益在5萬元以下，減輕其刑，判圖利罪2年8月；案經上訴，最高法院撤銷發回，由高院更一審審理。

更一審今天考量本件繫屬一審至今逾8年，尚未判決確定，適用速審法減刑，薛男包庇色情行為，構成公務員包庇他人圖利容留猥褻罪，判刑1年1月；包庇友人酒駕部分，並不符合貪污治罪條例第12條第1項規定「情節輕微」的減刑要件，依對主管事務圖利罪，判刑2年9月，二罪應執行3年2月，可上訴。（編輯：張銘坤）1110607