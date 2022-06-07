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婦人寄冥紙恐嚇馬英九 北檢提起公訴

2022/6/7 19:21
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（中央社記者蕭博文台北7日電）前總統馬英九辦公室接連收到本票、內附冥紙的恐嚇信，檢警依郵票上唾液DNA比對，認定許姓婦人涉嫌，並查出許婦還寄偽造本票給陳菊等政治人物，北檢今天依恐嚇等罪起訴許婦。

台北地檢署調查，許姓婦人家住台北市，疑因不滿社區住戶而搬家，於今年1月間冒用陳姓、潘姓前鄰居名義開立多張面額各新台幣88萬元的本票，分別寄送給馬英九、監察院長陳菊、民進黨籍台北市議員張茂楠等人。

此外，許姓婦人另涉嫌於今年3月間，冒用陳姓、潘姓前鄰居名義寄信給馬英九、民進黨秘書長林錫耀、國民黨籍台北市議員徐巧芯，信封內附2款冥紙。

警方接獲馬英九辦公室等單位報案，發現名義寄件人為陳姓男子、潘姓女子，依信件地址查訪，但2人都表示未寄信，懷疑遭嫁禍。

警方深入調查發現與陳男、潘女曾為鄰居的許姓婦人涉嫌，報請檢察官指揮偵辦，在許婦住處扣得空白本票、冥紙，及其他5個已寫好政治人物姓名但尚未寄出的信封。

檢警比對信封筆跡與郵票上唾液DNA，認定許婦為寄件之人；檢察官今天依偽造有價證券、恐嚇、偽造文書等罪起訴許婦。（編輯：方沛清）1110607

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