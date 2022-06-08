北市男不滿表妹早戀 押人談判遭萬華警逮捕

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）北市19歲廖男因不滿未成年的表妹太早談戀愛，竟夥同友人相約表妹交往對象20歲陳女協商破局，廖男又持鎮暴槍打傷陳女手指並帶往西門町續談，警獲報於1小時內速逮廖男救人。

台北市警察局萬華分局西門町派出所副所長陳宏安今天對外表示，昨天凌晨5時許接獲民眾報案，稱其友人和他人發生糾紛而被帶到西門町談判，立即成立專案小組偵辦，並通報線上警網攔截圍捕。

據調查了解，犯嫌19歲廖男因不滿未成年表妹和20歲陳女交往、太早談戀愛，廖男想予以勸阻，便夥同友人于男相約兩女於新北市瑞芳區碰面，不料協商破局，廖男竟持無殺傷力的鎮暴槍打傷陳女的左手中指，因傷勢並無大礙，隨後再帶到萬華區談判。

專案小組隨後在轄內康定路25巷口發現涉案車輛，透過調閱監視器畫面確認雙方談判地點，立即趕赴現場部署警力並包圍出入口。

廖男自知插翅難飛，便將陳女帶出，警方獲報不到1小時就順利救出被害人，全案詢後將廖男等嫌依涉妨害自由罪、傷害罪移送偵辦。（編輯：張銘坤）1110608