2男涉3屋26租騙訂金 士檢加重詐欺罪起訴

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（中央社記者蕭博文台北8日電）吳姓男子與楊姓男子承租3間房屋，涉嫌假扮房東上網佯稱出租，收取民眾訂金後避不見面，更偽造隔離通知書拖延，共26組房客受騙，士檢日前依加重詐欺罪嫌起訴吳男及楊男。

士林地檢署起訴書指出，楊男與吳男一同經營事業，因而有資金周轉需求；民國110年9月間，楊男透過Airbnb承租位於台北市吳興街的日租套房，吳男則假扮房東於591租屋網站刊登出租訊息。

吳男透過LINE與有意看屋的民眾聯繫，暱稱取為「房東大叔」；楊男則扮演吳興街套房內的房客，向民眾佯稱月底租約到期，藉此提高民眾承租意願，再由吳男以斡旋金名義，向3組民眾各收取新台幣1萬6000元訂金。

110年10月間，楊男與吳男另承租北市忠孝東路的家庭式住家後重施故技，其中1人假扮房東、1人假扮現住房客，向前來看屋的民眾謊稱房東人很好，2個月後即可入住，騙5組看屋民眾各支付6萬元訂金。

此外，楊男與吳男於今年初再承租北市忠孝東路另一處家庭式住家，以相同手法各詐騙18組看屋民眾2萬6000元或5萬2000元不等訂金；楊男還指示吳男上網搜尋嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書後予以變造，向民眾推稱因屋內有人隔離無法按時交屋。

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由於支付訂金的民眾在即將入住前都無法聯繫上楊男、吳男，紛紛報警；檢警懷疑本案並非只是單純租屋糾紛，今年3月間發動搜索，並約談楊男、吳男到案。

檢察官認為，楊男、吳男屢次以網路為工具，反覆對民眾施以詐術，且受害人都是因在大台北地區有租屋需求而交付訂金，誤以為有安身落腳之處，直到接近交屋日才知無處可住，侵害社會程度及影響層面非輕，日前依加重詐欺罪嫌起訴全案。（編輯：陳仁華）1110608