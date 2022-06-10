台南女子遭前男友家暴 逃到高雄10多天後就醫不治

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）台南一名女子5月28日遭陳姓前男友毆打，逃到高雄後，6月8日因不舒服掛急診昏迷，但昨晚病情惡化，多重器官衰竭急救不治，家屬控告陳男傷害致死，目前已通報台南市警局。

高雄市政府警察局左營分局今天下午發布訊息說明，8日晚間近10時接獲報案，女子的妹妹表示，姐姐受傷送高雄榮民總醫院掛急診。啟文派出所派員前往了解，發現女子日前在台南被打，但詳細情形仍待被害人清醒說明，也向家屬提醒相關權益或是可前往提告。

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警方調查，女子9日凌晨清醒後，向妹妹告知自己5月28日在台南市中西區家中遭陳姓前男友徒手毆打，不料10幾天後突然因不舒服掛急診，啟文所9日晚間受理家屬報案後，除通報台南市警局（案發地為台南市第五分局轄區），並依職權通報家暴中心。

不過，女子昨晚病況急轉直下，10時3分時仍因多重器官衰竭搶救不治。警方獲悉後，今天凌晨3時請家屬到派出所製作第二次筆錄，並以傷害致死罪通報台南市警局。（編輯：郭諭儒）1110610