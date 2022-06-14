酒後返家發現愛犬溜出門 男騎車找狗遭警查獲

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄莊姓男子酒後返家時，因發現心愛柴犬偷跑出門，馬上騎車尋回愛犬，但莊男仍因騎在綠廊道上，遭員警查獲酒駕，酒測值達0.25毫克，全案依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

高雄市政府警察局鼓山分局近期實施新式快打編制計畫，提高轄內機車巡邏範圍及盤查密度，內惟派出所員警日前凌晨巡經鼓山區翠華路時，發現一名男子騎乘機車違規行駛在供人休憩的綠廊道上，因此趨前攔停。

鼓山分局新聞稿指出，員警攔查時聞到69歲莊男渾身酒氣，經酒測後酒測值達每公升0.25毫克，全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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莊男遭攔查時一臉無奈向員警表示，自己在外喝完酒返家後發現心愛柴犬不見蹤影，於是急急忙忙騎車到處找狗，直到經常散步的綠廊道才找到牠。但因狗就是不回家，雙方拉扯時就被員警發現違規和酒駕。

當莊男被帶返派出所後，女警王瑄嬪擔心安置在派出所門外的柴犬挨餓，還自掏腰包前往超商購買狗食跟提供飲水讓狗果腹，貼心舉動也讓心疼愛犬卻無能為力的莊男感到貼心。（編輯：黃世雅）1110614