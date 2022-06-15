頭份兩方人馬談判不成 8嫌丟汽油彈縱火燒車洩憤

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苗栗頭份一處巷弄內，15日凌晨發生汽機車火警，停在路旁的一輛汽車和3輛機車被燒毀，警方調查，原來是2派人馬相約談判不成，其中一方丟汽油彈洩憤。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月15日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗頭份一處巷弄內，今天凌晨發生汽機車火警，停在路旁的1輛汽車和3輛機車被燒毀，警方調查，為2派人馬相約談判不成，其中一方丟汽油彈洩憤，涉案8人已有3人到案。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長吳國偉接受媒體聯訪表示，凌晨時分接獲民眾報案，頭份市八德一路民宅前旁有汽、機車遭縱火案件，隨即派員前往查看，抵達現場發現3輛機車和1輛機車已起火燃燒，馬上通報119協助撲滅火勢。

警方調閱周邊監視器畫面，鎖定黃姓人士等8人涉有重嫌，經調查黃姓犯嫌與鄭姓被害人等日前就曾經發生嫌隙，昨晚兩方率眾相約在他處談判，未料先在頭份市中央路狹路相逢，雙方一言不合，再度爆發口角。

警方指出，黃嫌等8人因人數優勢，沿途追逐被害人，於案發地點找到被害人等棄置的機車，隨即丟擲汽油彈燒毀洩憤，一旁的自小客車則是無辜遭到波及。

吳國偉指出，經立即兵分多路，順利拘提黃嫌等3人到案，目前正全力查緝其他5名涉案共犯，全案依公共危險、毀損等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110615