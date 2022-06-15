花蓮縣警局大樓工程400公斤電纜遭竊 逮2嫌送辦

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花蓮縣警局興建警勤科技大樓日前遭竊嫌侵入，偷走重達400多公斤電纜線，警方獲報循線追查，逮捕離職黃姓工人及陳姓男子，並在市區回收廠起出2捆已刮除外皮的紅銅線等，15日依竊盜罪嫌移送偵辦。（花蓮警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年6月15日

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮縣警察局興建警勤科技大樓日前遭竊嫌侵入，偷走重達400多公斤電纜線，價值約新台幣5萬多元，警方循線追查，逮捕離職黃姓工人及陳姓男子，今天依竊盜罪嫌移送偵辦。

檢警調閱周圍監視器發現，2名竊賊11日凌晨2時許，為躲開門口駐警，從工地側邊外牆翻進工地，再從窗戶爬進大樓，進入備料室偷走8捆共400多公斤電纜線，全程沒有人員發現。工程人員隔日上工盤點時發現短少，趕緊報案。

花蓮警分局副分局長溫劭瑜今天說明，案發後成立專案小組，啟動鷹眼小隊全力偵辦，昨天下午持拘票在花蓮市區緝獲51歲陳姓男子、42歲黃姓男子，並在市區回收廠起出2捆已刮除外皮的紅銅線，其他遭竊電纜線仍在持續追查中。

溫劭瑜表示，黃嫌落網後，坦承缺錢花用才行竊，因曾在警局新建工程擔任臨時工，知道工地環境及存放地點，相約陳姓友人共同行竊。

溫劭瑜指出，全案依刑法竊盜罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

警政署斥資6億3000多萬元興建花蓮縣警察局警勤科技大樓，改善警局辦公環境，2年工期原訂5月中完工，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延緩，預計今年10月落成遷入。（編輯：陳仁華）1110615