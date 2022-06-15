AIT請求管制 法務部列管「吩坦尼」毒品先驅原料

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（中央社記者劉世怡台北15日電）法務部今天表示，日前接獲美國在台協會請求台灣協助管制「吩坦尼」Fentanyl（強效的類鴉片止痛劑）前驅化合物，毒品審議委員會14日審議通過列管為第四級毒品先驅原料。

已故樂壇傳奇王子（Prince）2016年4月21日猝逝，享年57歲，官方死因為自行服用過量的鴉片類止痛藥吩坦尼Fentanyl。美國近年也傳出多起濫用及死亡案例。

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法務部發布新聞稿指出，今年4月29日接獲美國在台協會請求協助管制吩坦尼Fentanyl，是一種強效的類鴉片止痛劑前驅化合物。毒品犯罪為萬國公罪，將加強與國際合作防制毒品犯罪。

新聞稿指出，法務部深知吩坦尼的氾濫造成美國每年上萬人死亡，為協助打擊非法製造吩坦尼，因此加速毒品審議流程，於6月14日召開毒品審議委員會審議通過將吩坦尼前驅化合物tert-butyl 4-anilinopiperidine-1-carboxylate、Norfentanyl列管為第四級毒品先驅原料，以與國際接軌，共同壓制毒品犯罪。（編輯：方沛清）1110615