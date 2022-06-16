更多編輯台推薦新聞：
加拿大丹麥結束49年「威士忌戰爭」 協議劃分北極無人小島
國際

加拿大丹麥結束49年「威士忌戰爭」 協議劃分北極無人小島

新台幣發行73週年 限量50元塑膠鈔券最特別
產經

新台幣發行73週年 限量50元塑膠鈔券最特別

BTS出道9年遇瓶頸 無預警宣布休團單飛
娛樂

BTS出道9年遇瓶頸 無預警宣布休團單飛

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新竹市輪胎行二兒子涉縱火釀8死 4大人疑為救小孩衝上樓同葬火海
首頁 / 社會

鋸切漂流木辦營火晚會 9人涉違反森林法遭送辦

2022/6/16 11:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）警方今天表示，游姓犯嫌共9人日前前往宜蘭多望溪河床紮營，除鋸切漂流木焚燒辦營火晚會，還上傳社群軟體炫耀，全案依違反森林法、刑法竊盜罪送辦。

內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊發布新聞稿表示，14日獲報，社群軟體上發現有民眾成群前往宜蘭縣大同鄉多望溪流域河床紮營，還鋸切附近漂流木焚燒，舉行營火晚會。

警方循游姓犯嫌於社群網站中上傳的照片發現，約有8輛吉普車跨溪而過，幾名同夥更毫不避諱直接在河床附近以電鋸任意鋸切漂流木，並在現場遺留許多遭鋸切及被焚燒的木材。

第七總隊第四大隊表示，經查證，遭鋸切、燃燒的木頭都是國有林木，警方隨後趕赴現場蒐證，並依吉普車車牌比對相片上9名犯嫌全部通知到案說明。全案已調查完畢，今天將游姓犯嫌共9人，以涉嫌違反森林法、刑法竊盜罪嫌，函送宜蘭地方檢察署偵辦。

第七總隊第四大隊指出，颱風或大雨過後，河川、海灘或海岸邊易累積大量漂流木，看似無主但實屬國有財產，未經公告開放撿拾前，民眾不能任意撿拾、利用，以免觸法。

林務局羅東林區管理處呼籲，於林地內擅自引火，違反森林法，可處新台幣12萬元以上、60萬元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1110616

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族