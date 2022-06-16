北市萬華槍擊案溯源追查 警逮吳姓角頭11嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市萬華區某開發公司4月遭人槍擊，警循線追查發現疑為因債務糾紛而引發的多起重大刑案，經長期偵蒐，昨天逮捕背後操控的南興街吳姓角頭等11嫌，詢後將送北檢複訊。

台北市警察局刑事警察大隊今天召開破案記者會，副局長翁群能表示，萬華區某開發公司4月27日凌晨遭人槍擊恐嚇，槍手林男犯案後雖自行到大同分局投案，但供述內容多所隱瞞，疑受人教唆行兇，警方研判非單純個案，應有影武者在背後操控的幫派組織計劃性犯案。

警方立即成立專案小組，並報請台北地檢署指揮，擴大溯源偵辦。

經查林男相關背景和通聯資料，發現他和南興街吳姓角頭（威震集團董事長）有密切聯繫，且平日在大同區活動的吳男於案發前就南下，疑點重重。

專案小組深入追查發現，此槍擊案並非單一案件，起因為吳姓角頭曾向新北市1名李姓建商借貸新台幣逾2000萬元，但雙方對於還款認知有異，李姓建商便透過萬華區黃姓角頭居中協調未果。

心生不滿的吳姓角頭，除先至新北市泰山區李姓建商住處槍擊威嚇外，隨後2月間還開價數百萬元找槍手兩度買兇欲暗殺黃姓角頭，卻因槍手臨時萌生退意未遂，才又派人到黃姓角頭的萬華區開發公司開槍恐嚇。

專案小組歷經長期蒐證、監控，經釐清相關涉案事證和共犯關聯性後，於昨天兵分多路至雙北、桃園、宜蘭、雲林等地，同步針對吳姓角頭等涉案犯嫌執行拘提、搜索，共逮11嫌，並查獲安非他命、K他命等違禁物品。

全案詢後將依涉組織犯罪條例、殺人、恐嚇、毀損、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪，將吳男等11嫌移送北檢偵辦。（編輯：屈享平）1110616