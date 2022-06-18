玩「老師說」致女童被壓傷頸椎 英籍女老師判2月

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）邱姓女童在補習班學英文玩「老師說」，多名學童依英國籍女老師指示觸摸邱童頭部，使得邱童被壓在地面，老師見狀並未阻止，導致邱童頸椎受傷，法院判英籍女老師2月徒刑。

基隆地方法院判決書指出，這名英國籍女老師去年3月15日晚間7時許在基隆市一間補習班教室內，教導學童學習身體部位的英語字彙而進行「老師說」教學活動，指示教室內學童觸摸9歲邱姓女童頭部，多數學童蜂擁到邱童身旁碰觸她的頭部，導致邱童被壓在地面。

這名英籍女老師見狀未介入阻止其他學童繼續觸摸及壓住邱童頭部和身體，邱童因而受有頸椎挫傷，疑似第2節骨折併第6、7節纖維環損傷及頸部慢性肌腱炎、胸椎挫傷等傷害。

邱童下課後向隨班中文老師反映背部不適，經隨班老師檢查背部外觀並無異樣，邱童返家後再向母親表達身體不適，至醫院檢查才發現邱童頸部等多處受傷，邱童母親提告，認為英籍女老師涉犯過失重傷害罪。

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被告在檢察官偵訊時坦承教授學童「老師說」活動，並自行更改教學方式，指示教室內的學童觸摸邱童頭部，另經檢察官函詢醫院回覆，邱童傷勢未達重傷程度，依過失傷害罪，起訴英籍女老師。

法官審酌被告坦承犯行態度，及辯護人稱因被害人家屬請求金額過高，超出所有醫療單據範圍因而未達成和解，另考量邱童家人在審理時表示對量刑沒有意見，法院審理後，依過失傷害罪，判這名英籍女老師2月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1110618