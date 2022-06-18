政風科員上班推文申誡2次 廉政署退回要求從重議處

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（中央社記者蕭博文台北18日電）新北地方法院政風室陳姓科員上班時間於PTT發表不當言論，司法院政風處決議申誡2次。廉政署今天表示，署長莊榮松昨天退回懲處案，要求從重議處，以維官箴。

全案起於，台北市議員徐巧芯揭露，有網友抓到有公務員用bryant780417帳號在上班時間推文。廉政署查出，徐巧芯指的公務員為地院政風室陳姓科員，將案件發交司法院政風處查處。

司法院政風處查出，陳姓科員自去年4月迄今，利用bryant780417在PTT帳號，於上班時間發文數共計2478則，部分有政治性、情緒性發文，未使用公務電腦發文，均用個人手機發文。

司法院政風處16日召開考績會審議陳男違失案，認定他於上班時間從事非公務行為，具有行政責任，決議懲處記申誡2次。

廉政署今天發布新聞稿表示，司法院政風處昨天陳報懲處案，署長批示退回重議，要求應再釐清懲處內容提及陳員2000餘則推文的期間有無耽誤公務、廢弛職務等嚴重疏失情事並從重議處，以維官箴。

新聞稿並指出，陳姓科員未能以身作則，謹言慎行，竟於公務時間在PTT發表失當言論，引起社會紛擾，已違人民對政風人員的期待，並造成政風團隊形象受損，署長莊榮松深表痛心，指示所屬應儘速查明違失事實，依法嚴懲，以正綱紀。

廉政署表示，此次事件發生後，署長莊榮松立即通函所屬各政風機構，重申政風人員職責，嚴禁利用上班時間從事非關公務行為，應恪遵公務員服務法等相關規定，務必謹守公私分際，以免觸犯法紀並損及政風形象。

此外，各相關政風主管亦應善盡督導責任，嚴格要求所屬於上班期間不得從事非公務之行為，否則一律嚴懲，絕不寬貸。（編輯：方沛清）1110618