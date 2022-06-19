男報假案還撞警車進水溝 蛇行逃竄被包圍落網

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南投警方18日接獲吳姓男子報案求助，警車駛抵時，吳男卻踩油門把警車撞進水溝（圖），並意圖衝撞員警後逃逸，最後被警力包圍破窗逮捕，詢問後將吳男依法移送南投地檢署偵辦，並辦理警用車輛損壞求償後續事宜。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年6月19日

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投警方昨天接獲吳姓男子報案求助，警車駛抵時，吳男卻踩油門把警車撞進水溝，並意圖衝撞員警後逃逸，沿途蛇行駕車還撞到無辜車輛，最後被支援警力包圍，破窗逮捕後送辦。

南投縣警察局南投分局昨天清晨接獲一名53歲吳姓男子報案求助，立即派遣線上員警趕往，警車到場停在吳男車輛前方，不料吳男突然踩油門衝撞警車，員警見狀立即下車並喝令停車、呼叫支援，但吳男仍繼續擠壓警車直到撞進路旁水溝，並意圖衝撞員警後逃逸。

南投分局今天發布新聞稿表示，支援警力到場發現吳男車輛後，尾隨鳴警笛、警示燈喝令停車，但吳男仍不停，沿途持續蛇行駕車，途中還撞到路旁車輛，最後在南投市千秋路一處巷口撞到電線桿後才停住，員警立即下車以警棍擊破車窗，開車門控制吳男並逮捕。

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吳男被帶回派出所時自稱患有躁鬱症，因近日未服藥有輕生念頭，雖然報案求助，但看到警車駛來，「以為是要來抓我」，因此才會開車衝撞；警方表示，圍捕過程造成李姓員警手指扭傷、曾姓員警右手無名指及小指撕裂傷，所幸無大礙，也沒有造成其他危害。

南投分局指出，吳男落網酒測無飲酒，有精神科相關就醫紀錄，家屬也表示約半個月前才自衛生福利部草屯療養院出院，詢問後依涉犯妨害公務、公共危險、毀損、傷害等罪嫌，昨天下午移送南投地方檢察署偵辦，並辦理警用車輛損壞求償後續事宜。（編輯：謝雅竹）1110619