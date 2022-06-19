花蓮公務員闖咖啡店辦公室小解 縣府將議處

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花蓮縣農業處1女公務員16日到某咖啡店借廁所，店家因廁所損壞不外借，她竟闖進辦公室小便，過程被監視器錄下；縣府將對此員失當行為懲處。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月19日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）花蓮縣農業處1女公務員，16日到某咖啡店借廁所，店家因廁所損壞不外借，她竟闖進辦公室小便，過程被監視器錄下，且咖啡豆疑遭污染，店家報案；縣府將對此員失當行為懲處。

監視器畫面顯示，1名身穿藍衣女子，16日下午走進新城鄉1家連鎖咖啡店借廁所，店員告知廁所故障維修無法外借。

這名女子竟趁店員不注意，擅自闖入辦公室，將門反鎖後直接蹲在地板上小便，隨後拿桌上的衛生紙，擦了排泄物之後離去。

店員發現異味後調閱監視器，揪出女子離譜行徑，發現這名女子搭乘縣府農業處公務車離去。且清查辦公室堆放的咖啡豆遭污染，店家於是報警並要求對方賠償。

花蓮縣府農業處證實此名女子為處內上班的公務員，當天應是執行勤務後返回縣府途中發生，目前尚在了解詳細狀況，對於此行為失當將通報議處。（編輯：謝雅竹）1110619